يديعوت أحرونوت: حزب الله يوسع من نطاق الاستهداف ويطلق الصواريخ باتجاه منطقة الشارون وسط إسرائيل

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الى ان "حزب الله يوسع من نطاق الاستهداف ويطلق الصواريخ باتجاه منطقة الشارون وسط إسرائيل". ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري، اننا "اعترضنا نحو 5 صواريخ من لبنان باتجاه منطقة هشارون شمال تل أبيب".

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