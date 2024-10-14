التقى وزير الخارجيّة الإيرانيّة عباس عراقجي، الناطق الرّسمي باسم حركة "أنصار الله" ورئيس فريق التّفاوض لحكومة الإنقاذ الوطني اليمنيّة محمد عبدالسلام، في مسقط، وتشاورا بشأن وقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية إيران بحث مع الناطق باسم "أنصار الله" بوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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