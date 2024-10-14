وزير خارجية إسبانيا: هجمات إسرائيل على اليونيفيل غير مقبولة وتنتهك قواعد الأمم المتحدة

اعتبر وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس إن هجمات إسرائيل على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" غير مقبولة، وتنتهك قواعد الأمم المتحدة.

واشار ألباريس للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، الى "إنها تتعارض مع ما نتوقعه من أي دولة عضو في الأمم المتحدة، التي هي في نهاية المطاف منظمة تحمي السلام العالمي".

وشدد على أن الأمم المتحدة وحدها هي التي يمكنها إصدار أمر بسحب قوات اليونيفيل.