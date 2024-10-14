أعلن جهاز الشاباك والشرطة الإسرائيلية إحباط محاولة إيرانية أخرى لتنفيذ عمليات إغتيال لمسؤولين إسرائيليين. وأفيد عن اعتقال اثنين من سكان رمات غان: فلاديسلاف فيكتورسون، البالغ من العمر 30 عاماً، وشريكته آنا بيرنشتاين، البالغة من العمر 18 عاماً.

كانت هذه تفاصيل خبر الشاباك: إيران جندت اثنين من سكان رمات غان قرب تل أبيب لاغتيال مسؤولين إسرائيليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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