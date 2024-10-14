واللا: رئيس الشاباك زار مصر وبحث سبل استئناف مفاوضات تبادل الأسرى وأزمة محور فيلادلفيا

كشف موقع "واللا" العبري عن زيارة رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي "المخابرات" رونين بار الى مصر أمس.
وذكر الموقع إن رئيس "الشاباك" رونين بار زار القاهرة سرا أمس الأحد والتقى برئيس المخابرات المصرية عباس كامل. وأشار بحسب مصدر مطلع على فحوى الزيارة، إلى أن محادثات بار تناولت مع الجانب المصري، عدة أمور، منها الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بشأن صفقة الأسرى.
وذكر المصدر لموقع "واللا" أن بار بحث مع كامل سبل استئناف مفاوضات تبادل الأسرى. كما بحث رئيس الشاباك أيضا مع نظيره المصري أزمة محور فيلادلفيا ومعبر رفح.
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