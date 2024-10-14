اعلن مسعفون فلسطينيون إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 30 في ضربات جوية إسرائيلية على مركز لتوزيع المواد الغذائية في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. وأشاروا إلى أن بينهم نساء وأطفال.

كانت هذه تفاصيل خبر مسعفون فلسطينيون: مقتل 10 على الأقل جراء ضربات إسرائيلية على مركز لتوزيع الأغذية في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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