غارات إسرائيلية تستهدف عددًا من المناطق في جنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ)

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين سلسلة غارات استهدفت بلدات أنصار ومعروب وبيت ليف والنميرية في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الإسرائيلي صباح اليوم، على منزل في حي المرج في بلدة انصار الجنوبية فدمره، ما أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الإصابات.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية "شن الطيران المعادي غارتين على بلدة معروب الجنوبية استهدفتا منزلين، وغارةً على منزل في بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، لافتة إلى غارة على حي العريض في بلدة النميرية الجنوبية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة إسرائيلية على مركز طبي في بلدة صديقين الجنوبية أمس، "أدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح".

وأدت غارة إسرائيلية أمس على بلدة صربين الجنوبية، بحسب بيان لوزارة الصحة العامة، إلى "إصابة أربعة مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني وتضرر آليتين تابعتين له".

وشجبت وزارة الصحة العامة "استمرار العدو الإسرائيلي في استهداف الطواقم الطبية والإغاثية والإسعافية في غياب أي موقف حازم لردعه عن هذا الإجرام من قبل المجتمع الدولي".

وشنت الطائرات الإسرائيلية فجرا سلسلة غارات جوية استهدفت الحي الشرقي لبلدة يحمر الشقيف ودمرت خمسة منازل فيه، كما استهدفت غارة جوية محيط المدرسة الرسمية في البلدة وتسببت بقطع الطريق العام للبلدة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وجبل اللبونة وجبل العلام في جنوب لبنان.

واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي الإسرائيلي طوال الليل وحتى صباح اليوم، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

وبدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله ، ولا تزال الغارات مستمرة حتى اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.