استشهاد وإصابة 6 لبنانيين في غارات إسرائيلية جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على مركز طبي في صديقين في جنوب لبنان؛ أدت إلى استشهاد شخص وإصابة شخص آخر بجروح .

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الاثنين أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة صربين؛ أدت إلى إصابة 4 مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني

وتضرر آليتين تابعتين له،كما أغار الطيران الإسرائيلي على الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عبّا .

وأوضحت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة كفرفيلا في منطقة إقليم التفاح، كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة الحنية.

وفي سياق متصل، استهدف حزب الله اللبناني ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ وأصابوها إصابة مباشرة.

العراق يؤكد رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ضد فلسطين ولبنان

أكّد مستشار رئيس الوزراء العراقي هاشم الكرعاوي، رفض الحكومة العراقية بشكل قاطع الاعتداءات الهمجية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين ولبنان، مبينا أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وخرقاً للقوانين الدولية، وتُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض جهود السلام .

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاثنين - إن الحكومة العراقية تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لإنقاذ المنطقة من منزلق خطير، لافتاً إلى أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ومنع التصعيد، مشددا على أهمية تحشيد الجهود العربية لمواجهة هذه التحديات، من خلال دعوة العراق لعقد مؤتمر عربي شامل يكون منصة لوضع جميع الأطراف أمام الواقع وحثهم على اتخاذ مواقف رافضة للاعتداءات المستمرة على الدول العربية"، فيما بين أن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وخرقاً للقوانين الدولية.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية تلتزم بالعمل المستمر لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، حيث تسعى لتقديم المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية واللوجستية بشكل غير مسبوق وتسهيل وصول الحملات التي تنظمها الجهات الدينية والمجتمعية إلى المناطق المتضررة، مضيفا أن العراق سيبقى في طليعة الدول المدافعة عن حقوق الشعوب العربية، وسيواصل العمل على تعزيز التضامن العربي في مواجهة العدوان، موضحاً أن العراق يدعو جميع الدول العربية والمجتمع الدولي للانضمام إلى جهود إنهاء الاحتلال وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين في فلسطين ولبنان.

الكويت تدين مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمقر (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة وتحويله إلى بؤرة استيطانية وذلك في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وذكرت الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم الاثنين أن دولة الكويت تؤكد رفضها وتصديها لكل محاولات الكيان المحتل التي تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

وشددت الخارجية الكويتية على أهمية الوقوف بوجه العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني الذي يطال حياة الأبرياء والدور الإنساني المهم لوكالة (الأونروا).

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه شمال غزة لليوم العاشر على التوالي

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على شمال قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، تحت وطأة نيران غير مسبوقة وتجويع متعمد، ما يثير مخاوف الفلسطينيين من إجبارهم على النزوح قسرا مرة أخرى إلى الجنوب.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين أنه في ظل التطهير العرقي وحرب الإبادة، يصر الفلسطينيون على البقاء بمنازلهم، وفي أسوأ الحالات، يلجؤون إلى مناطق قريبة، هربا من قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي يزداد وحشية كل يوم.