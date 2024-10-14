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مأساة في باليرمو.. مراهقة تتعرض للإصابة بعد قفزها من شرفة منزلها بعد تعرضها للتنمر

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ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مدينة باليرمو حادثة مأساوية عندما قامت فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا بالقفز من الطابق الثاني لأحد المباني.

وقد تم استدعاء خدمات الطوارئ، حيث تم نقل الفتاة إلى المستشفى المدني حيث تم تشخيص إصابتها بصدمة في منطقة البطن، تتعلق عضو الطحال.

الجدير بالذكر أن التحقيقات جارية حاليًا لفهم ملابسات هذا الحادث الأليم، حيث تركز السلطات على استكشاف العوامل التي قد تكون وراء هذا التصرف.

وقد ظهرت بعض المؤشرات التي تشير إلى إمكانية ارتباط الحادث بحوادث التنمر التي قد تكون الفتاة قد تعرضت لها في المدرسة.

تعمل الجهات المعنية على جمع الشهادات والمعلومات من زملاء الفتاة والمعلمين، بهدف تسليط الضوء على هذه القضية الحساسة ومحاولة منع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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