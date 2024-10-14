11 شرط للتقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية للنساء

ياسر رشاد - القاهرة - بعد تصدرها جوجل

الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 10:39 ص 10/14/2024 10:39:19 AM

وزارة الدفاع السعودية.. زادت معدلات البحث على وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية لمعرفة تفاصيل التقديم على وظائفها الشاغرة التي أعلنت عنها مؤخرا للرجال والنساء.

وتصدرت وزارة الدفاع مؤشرات جوجل اليوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر، حيث نشرت الوزارة إعلان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"X"، تويتر سابقا عن فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية للرجال والنساء من رتبة "رقيب، حتى جندي".



وظائف وزارة الدفاع السعودية.. المؤهلات المطلوبة للتقديم

وكانت وزارة الدفاع السعودية لفتت إلى أن الوظائف متاحة في مختلف التخصصات لحملة البكالوريوس، والدبلوم، والثانوية العامة، وما يعادلها.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ في الأول من جماد أول 1446هـ ويستمر التقديم لمدة 5 أيام، ويكون بشكل إلكتروني عبر منصة قيادة الاستقطاب العسكري المشترك.



معايير التقديم على وظائف وزارة الدفاع