أعرب مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، عن شجبه "استمرار العدو الإسرائيلي في استهداف الطّواقم الطّبيّة والإغاثيّة والإسعافيّة، في غياب أيّ موقف حازم لردعه عن هذا الإجرام من قبل المجتمع الدولي".
وأعلن في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على مركز طبّي في صديقين أمس، أدّت إلى استشهاد شخص وإصابة شخص آخر بجروح"، مشيرةً إلى أنّ "كذلك أدّت غارة العدو الإسرائيلي أمس على بلدة صربين، إلى إصابة أربعة مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني، وتضرُّر آليّتَين تابعتين له".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: شهيد وجريح بغارة على مركز طبي في صديقين وإصابة 4 مسعفين في صربين أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.