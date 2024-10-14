وزارة الصحة: شهيد وجريح بغارة على مركز طبي في صديقين وإصابة 4 مسعفين في صربين أمس

أعرب مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، عن شجبه "استمرار العدو الإسرائيلي في استهداف الطّواقم الطّبيّة والإغاثيّة والإسعافيّة، في غياب أيّ موقف حازم لردعه عن هذا الإجرام من قبل المجتمع الدولي".

وأعلن في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على مركز طبّي في صديقين أمس، أدّت إلى استشهاد شخص وإصابة شخص آخر بجروح"، مشيرةً إلى أنّ "كذلك أدّت غارة العدو الإسرائيلي أمس على بلدة صربين، إلى إصابة أربعة مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني، وتضرُّر آليّتَين تابعتين له".