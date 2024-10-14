النشرة: الطيران الاسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على الجنوب ووقوع اصابات

افاد مراسل "النشرة" في النشرة، بانه يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه الجوي حيث شن الطيران المعادي صباح اليوم سلسلة غارات أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

ولفت الى انه في بلدة معروب قضاء صور شن الطيران الحربي غارتين ما أدى إلى سقوط شهيدين على الأقل وعدد من الجرحى. وأغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفاً بلدة الشهابية من دون وقوع اصابات.

وفي القطاع الشرقي في منطقة العرقوب، استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي بلدتي شبعا والهبارية تزامناً مع قصف مدفعي طاول محيط البلدتين وجبل سدانة.

وفي القطاع الأوسط، تعرضت بلدتي عيتا الشعب وراميا لقصف مدفعي مركز استمر حوالي الساعة.

وفي منطقة النبطية، استهدف الطيران الحربي منزلا في بلدة انصار ما أدى إلى سقوط شهيدين كما استهدف بلدة كفرفيلا، كذلك شن أكثر من غارة على الحي الشرقي لبلدة يحمر الشقيف ما أدى إلى تدمير خمسة منازل، كما تسببت غارة على محيط المدرسة الرسمية في البلدة إلى قطع الطريق.