السفارة الأميركية في الأردن اعلنت عن فتح باب التسجيل لبرنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة لعام 2026

أعلنت السفارة الأميركية في الأردن عن "فتح باب التسجيل لبرنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة لعام 2026 حتى 5 تشرين الثاني المقبل". واوضحت السفارة ان "البرنامج يتيح للأشخاص من البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة، والذين يستوفون متطلبات الأهلية، فرصة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة". ودعت الراغبين بالتسجيل في البرنامج إلى تقديم طلب عبر الموقع (dvprogram.state.gov).

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