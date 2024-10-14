الشرق: على العالم إلزام إسرائيل احترام قواعد القانون الدولي أو نعي الشرعية الدولية

أشارت صحيفة "الشرق" القطرية إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سلسلة استهدافاتها الممنهجة للأمم المتحدة والعاملين في منظماتها منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في قطاع غزة، والتي توسع نطاقها على المستوى الإقليمي لتصل نيرانها إلى لبنان. وفي اطار هذا الاستهداف الممنهج للمنظمة الدولية، استمر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمواقع قوات حفظ السلام الأممية (اليونيفيل) في لبنان، والتي تعرض جنودها ومقراتها في جنوب لبنان للاعتداء والقصف الإسرائيلي المتكرر، وذلك على الرغم من تصاعد الإدانات الدولية ومن بينها البيان المشترك الذي أصدرته 40 دولة وأدانت فيه هجمات الاحتلال على قوات حفظ السلام وطالبت بوقف هذه الافعال والتحقيق حولها".

ورأت أن "المجتمع الدولي اليوم أصبح أمام امتحان حقيقي، للتصدي لممارسات وانتهاكات الكيان الإسرائيلي والاعتداءات المستمر على الأمم المتحدة ومنظماتها وتعريض حياة العاملين فيها للخطر، والتي شملت قصف المستشفيات والمدارس ومراكز إيواء النازحين واستهداف العاملين في المجال الإنساني من عمال الاغاثة والعاملين في القطاع الصحي، حيث سجلت الحرب في غزة عددا غير مسبوق للقتلى من منسوبي المنظمة الدولية منذ إنشائها".

واعتبرت أن "العالم أمام خيارين: إما اتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة إسرائيل وإلزامها احترام قواعد القانون الدولي، أو نعي الشرعية الدولية، بعد أن اهتزت الثقة والمصداقية في مؤسسات المجتمع الدولي".