37 قتيلا إسرائيليا غالبيتهم من الجيش منذ بداية تشرين الاول الحالي بعد مقتل 4 جراء الهجوم من لبنان امس

اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 4 جنود وإصابة 67 بينهم 8 بجراح خطيرة، وذلك بعد أن استهدفت طائرة مسيرة انتحارية أطلقها حزب الله من الأراضي اللبنانية مكان تقديم العشاء لجنود إسرائيليين في قاعدة "غولاني" قرب بنيامينا جنوبي حيفا.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن الجنود الأربعة هم:

- الرقيب عمري تماري، 19 عاما، من مزكريت باتيا، جندي في تدريب المشاة في قاعدة غولاني التدريبية في لواء غولاني، سقط نتيجة لهجوم طائرة بدون طيار.

- الرقيب يوسف هيب، 19 عاما، من طوبا زنغرية، جندي في تدريب المشاة في قاعدة غولاني التدريبية في لواء غولاني، سقط نتيجة لهجوم طائرة بدون طيار.

- الرقيب يوآف أجمون، 19 عاما، من بنيامينا جفعات عادا، جندي في تدريب المشاة في قاعدة غولاني التدريبية في لواء غولاني، سقط نتيجة لهجوم طائرة بدون طيار.

- الرقيب ألون عميتاي (19 عاما) من راموت نفتالي، جندي في دورة مشاة في قاعدة غولاني التدريبية في لواء غولاني، سقط نتيجة هجوم بطائرة بدون طيار.

وبذلك، ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 37 قتيلا على جبهات القتال المختلفة، منذ الأول من تشرين أول الجاري، وفق الإعلانات الرسمية الإسرائيلية.

ومساء الأحد، قتل 4 جنود، وأصيب 67 آخرين، بينهم 9 بحالة حرجة وخطيرة، بحادثة انفجار الطائرة المسيرة في معسكر تابع للجيش الإسرائيلي جنوبي حيفا.

وتوزع القتلى الإسرائيليين في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين وغيرهم منذ بداية شهر تشرين الاول الحالي في مختلف جبهات القتال، وفق الآتي:

- في الأول من تشرين الاول مقتل 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في يافا، ومقتل ضابط إسرائيلي برتبة نقيب خلال الاشتباكات في جنوب لبنان، ومقتل 7 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

- في الثالث من تشرين الاول، مقتل ضابط إسرائيلي خلال المعارك البرية في جنوب لبنان، في 4 تشرين الاول، مقتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار طائرة بدون طيار في الجولان أطلقت من العراق، وفي 6 تشرين الاول، مقتل مجندة إسرائيلية في عملية طعن وإطلاق نار في بئر السبع، ومقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في معارك غزة قبل 4 أشهر.

- أما في السابع من تشرين الاول، مقتل جنديين إسرائيليين في معارك جنوب لبنان، و8 تشرين الاول، مقتل جندي إسرائيلي في معارك جباليا شمال قطاع غزة، و9 تشرين الاول، مقتل إسرائيلييْن اثنين جراء سقوط صاروخ في كريات شمونة.

- في العاشر من تشرين الاول: مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب لبنان، مقتل مستوطن متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في عملية الخضيرة، مقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

- في 11 تشرين الاول، مقتل عامل أجنبي بانفجار إحدى مخلفات حزب الله في منطقة يرؤون بالجليل الغربي، ومقتل جندي إسرائيلي في معارك رفح جنوب قطاع غزة، وفي 12 تشرين الاول، مقتل إسرائيلية في مبنى دار رعاية المسنين في هرتسليا الذي ضربته طائرة مسيّرة من لبنان.

- أما يوم 14 تشرين الاول، مقتل 4 جنود إسرائيليين جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقت من لبنان تجاه قاعدة للواء غولاني" قرب بلدة بنيامينا جنوبي حيفا.