القناة 14 الإسرائيلية: دوي انفجارات عنيفة في حيفا والكريوت ويتم تمشيط المنطقة

افادت القناة 14 الإسرائيلية عن "دوي انفجارات عنيفة في حيفا والكريوت ويتم تمشيط المنطقة". وكانت اشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى ان صفارات الإنذار تدوي في الكريوت شمال حيفا. ولفتت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الى ان صفارات الإنذار دوت في مدينة حيفا ومحيطها بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ. ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.

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