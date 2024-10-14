وسائل اعلام اسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الكريوت شمال حيفا

اشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى ان صفارات الإنذار تدوي في الكريوت شمال حيفا.
بالمقابل، اشارت قناة "المنار" الى صليات صاروخية جديدة بإتجاه الأراضي المحتلة، ودوي صافرات الانذار في حيفا ومحيطها.
ولفتت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الى ان صفارات الإنذار دوت في مدينة حيفا ومحيطها بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ.
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