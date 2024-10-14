رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن في حالة حرب والهجوم على قاعدة تدريبية أمر صعب ونتائجه مؤلمة

اشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال زيارته لقاعدة "جولاني"، الى اننا في حالة حرب، والهجوم على قاعدة تدريبية في العمق أمر صعب، ونتائجه مؤلمة.
وأسفر هجوم بطائرة مسيّرة، أطلقها حزب الله، على موقع قرب وادي عارة في منطقة بنيامينا، جنوب مدينة حيفا، الأحد، عن مقتل أربعة جنود، وإصابة نحو 65 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، في هجوم وصفته تقارير إسرائيلية، بأنه الأعنف من لبنان، منذ بدء المواجهة مع الحزب في 8 تشرين الأول من العام الماضي.
ويحقّق الجيش الإسرائيليّ في سبب عدم تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة المستهدَفة، قبل انفجار المسيّرة.
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