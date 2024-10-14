بوريل: دول الاتحاد الأوروبي استغرقت وقتا طويلا لإدانة الهجمات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل في لبنان

جدد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مع وزير خارجية بريطانيا الدعوة لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط"، معترا ان "دول الاتحاد الأوروبي استغرقت وقتا طويلا لإدانة الهجمات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل في لبنان".
واكد ان "مهاجمة قوات الأمم المتحدة في لبنان أمر غير مقبول على الإطلاق".
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