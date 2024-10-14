الخارجية الإيرانية: طهران ستستخدم كل قدراتها لمحاسبة إسرائيل على اغتيال عباس نيلفروشان في بيروت

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية بان اغتيال كبير المستشارين الإيرانيين اللواء عباس نيلفروشان في بيروت عمل غير قانوني، ولا شك أن طهران ستستخدم كل قدراتها لمحاسبة إسرائيل على هذه الجريمة.

ومنذ ايام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنّ "بعد أيّام من عمليّات البحث، تم العثور على جثمان نيلفروشان، الذي كان قد استشهد إلى جانب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، إثر العدوان الصّهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت".