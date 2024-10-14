إعلام إسرائيلي: إطلاق 10 صواريخ من لبنان نحو الجليل تم اعتراض بعضها وسقوط أخرى بمناطق مفتوحة

ذكرت القناة 12 الإسرائيليّة، أنّه "تمّ إطلاق 10 صواريخ من لبنان نحو الجليل، تمّ اعتراض بعضها وسقطت أخرى بمناطق مفتوحة".
وكانت قد أفادت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، في وقت سابق، بأنّ "صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى والغربي، بعد رصد إطلاق صواريخ".
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