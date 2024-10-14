للمرة الثالثة.. ترامب ينجو من محاولة اغتيال

ياسر رشاد - القاهرة - قال تشاد بيانكو عمدة مقاطعة ريفرسايد إنه تم إحباط محاولة اغتيال ثالثة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية كاليفورنيا.

وبحسب روسيا اليوم، وقال بيانكو للصحفيين تعليقا على الحادث الذي وقع بالقرب من الموقع الذي تحدث فيه ترامب إلى أنصاره: "أحبطنا محاولة اغتيال أخرى".

وقال بيانكو للصحفيين تعليقا على الحادث الذي وقع بالقرب من الموقع الذي تحدث فيه ترامب إلى أنصاره: "أحبطنا محاولة اغتيال أخرى".

وقد اعتقلت السلطات رجلا عند نقطة تفتيش أمام تجمع انتخابي لترامب حيث تم العثور على بندقية ومسدس مذخر ومخزن عالي السعة في سيارة ويم ميلر البالغ من العمر 49 عاما.

وأضاف بيانكو أن ميلر عضو في جماعة يمينية مناهضة للحكومة، وأثناء التفتيش أظهر لعناصر الشرطة تذاكر مزورة للدخول إلى المكان الذي تحدث فيه ترامب.

وكانت حملة ترامب قد طلبت فرض قيود على الطيران فوق منازله وتجمعاته لما تبقى من فترة الحملة الانتخابية، وتخصيص طائرات ومركبات عسكرية لنقله وتوفير المزيد من الحماية له.

وتم إرسال الطلبات على خلفية معلومات واردة حول تهديد مستمر لحياة ترامب من قبل إيران.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق كان قد تعرض لمحاولتي اغتيال خلال الأشهر الماضية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر القادم، ليتنافس خلالها مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ومرشحة الحزب الديموقراطي كامالا هاريس.