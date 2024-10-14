سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات جوية في التنف السورية

ياسر رشاد - القاهرة - صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أوليغ إيغناسيوك، أن القوات الجوية الروسية نفذت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ضربات جوية على قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف.

وبحسب" سبوتنيك"، قال إيغناسيوك في مؤتمر صحفي "هاجمت القوات الجوية الروسية قاعدتين محددتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في محافظة دير الزور".

وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الكابتن أول أوليغ إيغناسيوك، يوم الجمعة، أن طائرة من دون طيار من طراز "إم كيو – 9" تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، اقتربت بشكل خطير من طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية من طراز "سو-35" جنوبي محافظة حمص في سوريا.

وأضاف إيغناسيوك في مؤتمر صحفي، أنه "في محافظة حمص، حدث اقتراب خطير بين طائرة استطلاع من دون طيار "إم كيو-9" تابعة لـ"التحالف" من طائرة من طراز "سو–35" تابعة تابعة للقوات الجوية الروسية، كانت تقوم برحلة مجدولة على طول الحدود الجنوبية. وسارع الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام".

وبحسب إيغناسيوك، فإن طيران "التحالف" الدولي بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا.