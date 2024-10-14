صحة لبنان: 51 شهيدًا و174 مصابًا جراء قصف الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة في البلاد يوم أمس (السبت) قد ارتفعت إلى 51 شهيداً و174 مصاباً، وذلك في سياق التصعيد العسكري المستمر منذ أوائل أكتوبر الجاري.

وبحسب"وفا"، أوضحت الوزارة في بيان لها أن العدد الإجمالي للضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 8 أكتوبر 2023 بلغ 2306 شهداء و10698 مصاباً.

مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها البلاد نتيجة هذا العدوان.

وأدت الغارات الإسرائيلية المتواصلة على العديد من المناطق اللبنانية إلى تدمير واسع للبنية التحتية، واستهداف المدنيين بشكل مباشر، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

ومنذ بدء العمليات العسكرية، تعيش مناطق الجنوب اللبناني بشكل خاص تحت قصف مكثف، ما أدى إلى نزوح آلاف العائلات وهدم العديد من المنازل والمنشآت المدنية.

ويشهد لبنان تصعيداً غير مسبوق من الغارات الجوية والمدفعية التي تطال مناطق سكنية ومدنية. ووفقاً لتقارير طبية، يعاني العديد من الجرحى من إصابات خطيرة، كما أن هناك نقصاً في الإمدادات الطبية في المستشفيات التي باتت تعمل بأقصى طاقتها لاستقبال العدد الكبير من الجرحى.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية في بياناتها ضرورة تكثيف الدعم الإنساني والطبي للبنان، مشيرة إلى أن الوضع يتفاقم مع استمرار العمليات العسكرية. ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الاعتداءات وتقديم المساعدات الضرورية للمصابين والنازحين.