قوات الاحتلال تقتحم قرية حوسان غرب بيت لحم

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، قرية حوسان الواقعة غرب بيت لحم، في إطار سلسلة من الاعتداءات المتواصلة على القرى والمدن الفلسطينية.



ووفقًا لـ"وفا"، قال مدير مجلس قروي حوسان بأن قوات الاحتلال تمركزت في منطقة "الشرفا" على المدخل الشرقي للقرية، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه منازل المواطنين، ما تسبب بحالة من الهلع بين السكان. ولم يتم التبليغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

وعلى صعيد آخر ، كشفت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة في البلاد يوم أمس (السبت) قد ارتفعت إلى 51 شهيداً و174 مصاباً، وذلك في سياق التصعيد العسكري المستمر منذ أوائل أكتوبر الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العدد الإجمالي للضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 8 أكتوبر 2023 بلغ 2306 شهداء و10698 مصاباً، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها البلاد نتيجة هذا العدوان.