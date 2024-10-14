استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح فجر اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين الفلسطينيين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ خيام النازحين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى مما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين وجرح عدد آخر، مبينة أن الاحتلال قصف للمرة السابعة خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى منذ بدء العدوان على قطاع غزة مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

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