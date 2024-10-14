قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من حاجز عناب العسكري شرقا، وسارت باتجاه شارعها الرئيسي، وتجولت داخل الأحياء والأزقة وسط اعتراض سير المركبات المارة، ومطاردة عدد منها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

من جهة أخرى اعتدى جنود الاحتلال أمس على شاب قرب بوابة الطور في مدينة نابلس. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقم الإسعاف نقلت شابا (25 عاما) إلى المستشفى عقب إصابته برضوض عقب اعتداء جنود الاحتلال عليه قرب بوابة الطور على جبل جرزيم في مدينة نابلس.

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