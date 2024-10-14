شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترامب يطالب الجيش بالتدخل لمنع عنف اليساريين يوم الانتخابات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وجّه المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب تهديدا لليساريين “المتطرفين” في الولايات المتحدة الأحد، قائلا إنه قد يؤيد استخدام القوات العسكرية ضد أميركيين وصفهم بأنهم “عدو من الداخل” في حال تسببوا بتعطيل الانتخابات الشهر المقبل.

وقال ترامب لبرنامج “صنداي مورنينغ فيوتشرز” على قناة فوكس نيوز “أعتقد أن المشكلة الأكبر هي العدو من الداخل، وليس حتى الأشخاص الذين دخلوا بلادنا ودمروها”، في إشارة إلى مواطنين أميركيين وليس مهاجرين وفق العربية.

وأضاف “لدينا بعض الأشخاص السيئين للغاية، ولدينا بعض الأشخاص المضطربين، مجانين اليسار المتطرف. وأعتقد أنه (…) إذا لزم الأمر، يجب التعامل معهم، ببساطة، من قبل الحرس الوطني، أو إذا لزم الأمر حقا، من قبل الجيش”.

وكان ترامب يجيب على سؤال حول توقعاته بشأن يوم الانتخابات، بعدما قال الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي إنه بينما يعتقد أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة، إلا أنه لا يعرف “ما إذا كانت ستكون سلمية”.

وزعم ترامب في تصريحاته أن بعض المواطنين الأميركيين “أكثر خطورة من الصين وروسيا وكل هذه البلدان”.

وسارعت حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس، منافسة ترامب الديموقراطية، إلى الرد على تصريحات ترامب المدوية.

وقال إيان سامز، المتحدث باسم حملة هاريس “أعلم أن الناس أصبحوا لا يتفاعلون حيال ما يقوله ترامب على مدى العقد الماضي، لكن هذا يجب أن يكون صادما” للأميركيين.

أضاف “يقول دونالد ترامب إن مواطنيه الأميركيين هم +أعداء+ أسوأ من الخصوم الأجانب، ويقول إنه سيستخدم الجيش ضدهم”.

وتابع على منصة اكس “مع قرار المحكمة العليا بمنح الرؤساء الحصانة (…) وتعهد ترامب أن يكون +ديكتاتورا منذ اليوم الأول+ وعلى استعداد للسماح ب+إلغاء الدستور+ (…) هذه أشياء مخيفة”.

ويزعم ترامب حدوث تزوير واسع النطاق تسبب بهزيمته أمام بايدن عام 2020، وهو يستمر بتكرار هذا الادعاء.

وقام مؤيدون له أغضبتهم مزاعمه باقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021، في محاولة عبثية لوقف المصادقة على نتائج الانتخابات.

وبعد محاولتين فاشلتين لاغتيال ترامب في شهرين، أفادت تقارير أن المرشح الجمهوري طلب استخدام طائرة عسكرية في الأسابيع الأخيرة من حملته الرئاسية.

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