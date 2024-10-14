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ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على مدرسة وسط قطاع غزة إلى 18 شهيدًا

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة تؤوي مئات النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 18 شهيدًا، وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، بانتشال 18 شهيدًا وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة المفتي غرب مخيم النصيرات، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال الخليج 365 الشمالية من مخيمي النصيرات والبريج، خلف دمارًا هائلًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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