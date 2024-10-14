الجيش الصيني أطلق مناورات عسكرية بطائرات وسفن حول تايوان

أطلقت الصين مناورات عسكريّة بطائرات وسفن حول تايوان، أُطلق عليها اسم "السّيف المشترك 2024 ب" (Joint Sword-2024B). وأوضح المتحدّث باسم القيادة الشّرقيّة للجيش الصيني الكابتن لي شي، أنّ العمليّات تجري "في مناطق بشمال جزيرة تايوان وبجنوبها وشرقها"، مشيرًا إلى أنّ المناورات "تركّز على دوريّات الاستعداد القتالي البحري والجوّي وحصار الموانئ والمناطق الرّئيسيّة، والهجوم على أهداف بحرية وبرّيّة، والاستحواذ المشترك على تفوق شامل".

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