"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا هدفًا حيويًا في غور الأردن بأراضينا المحتلة بالطيران المسيّر

أعلنت "​المقاومة الإسلامية في العراق​" في بيان، أنّ "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر الّتي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيّين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا فجر اليوم الإثنين 2024-10-14، هدفًا حيويًّا في غور الأردن بأراضينا المحتلّة؛ بواسطة الطّيران المسيّر"، مؤكّدةً "استمرار العمليّات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

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