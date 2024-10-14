أشار السّكرتير الصّحافي لوزارة الدّفاع الأميركيّة (​البنتاغون​)، الجنرال باتريك رايدر، إلى أنّ "وزير الدّفاع ​لويد أوستن​ تحدّث هاتفيًّا مع وزير الدّفاع الإسرائيلي ​يوآف غالانت​، للتّعبير عن تعازيه بجنود الجيش الإسرائيلي الّذين قُتلوا في هجوم بطائرة بدون طيّار، شنّه "حزب الله" الأحد".

ولفت إلى أنّ "أوستن أكّد من جديد التزام الولايات المتّحدة العميق بأمن إسرائيل، الّذي تجلّى من خلال الإعلان أمس عن نشر بطاريّة دفاعيّة أميركيّة على ارتفاعات عالية في إسرائيل، في الأيّام المقبلة".

وأوضح رايدر أنّ "أوستن شدّد أيضًا على أهميّة أن تتّخذ إسرائيل جميع التّدابير اللّازمة لضمان سلامة وأمن قوّات "اليونيفيل" والقوّات المسلّحة اللّبنانيّة، والحاجة إلى التّحوّل من العمليّات العسكريّة في ​لبنان​ إلى مسار دبلوماسي، لتوفير الأمن للمدنيّين على جانبَي الحدود في أقرب وقت ممكن"، مبيّنًا أنّه "أعرب مرّة أخرى عن قلقه بشأن الوضع الإنساني المتردّي في غزة، وشدّد على ضرورة اتخاذ خطوات قريبًا لمعالجته".