مقتل 4 فلسطينيين وإصابة نحو 70 بقصف إسرائيلي لخيام نازحين بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

أفادت مصادر "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"استشهاد 4 مواطنين وإصابة نحو 70 بجروح، جرّاء قصف القوّات الإسرائيليّة لخيام النّازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة"، مشيرةً إلى أنّ "النّيران اندلعت في عدد من الخيام جرّاء القصف".

بدوره، أشار متحدّث باسم المستشفى، بحسب "وفا"، إلى أنّ "هناك أعدادًا كبيرةً من الشّهداء والجرحى جرّاء القصف، وأنّ قسم الاستقبال في المستشفى امتلأ بالجرحى".

وتواصل القوّات الإسرائيليّة عدوانها على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أسفر عن مقتل 42,227 فلسطينيًّا وإصابة 98,464 آخرين، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء، في حصيلة غير نهائيّة؛ إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.