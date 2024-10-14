ماذا قال وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي بشأن الوضع الإنساني في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الوزير لويد أوستن، أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، على أهمية اتخاذ إسرائيل كل التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" والجيش اللبناني.

وأكد أوستن، على الحاجة إلى التحول من العمليات العسكرية في لبنان إلى المسار الدبلوماسي لتوفير الأمن للمدنيين في أقرب وقت ممكن، وفقا لسكاي نيوز.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، أكد أوستن لجالانت:التزام الولايات المتحدة العميق بأمن إسرائيل، الذي تجلى اليوم من خلال الإعلان عن نشر بطارية دفاع جوي أمريكية في إسرائيل في غضون الأيام المقبلة.

وقال باتريك رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في البيان، إنه يتعين اتخاذ خطوات في أقرب وقت لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في غزة.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، من أن أي هجمات على قوات حفظ السلام الدولية "قد تشكل جريمة حرب" وذلك بعد أن اقتحمت دبابتان إسرائيليتان بوابات قاعدة لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان.

وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان: "لا تزال قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل في جميع المواقع ولايزال علم الأمم المتحدة يرفرف".

وأضاف: "أكد الأمين العام أن أفراد اليونيفيل ومبانيها ينبغي ألا تُستهدف أبدا.

وأضاف أن الهجمات على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. وقد تشكل جريمة حرب".

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة، الأحد، إلى إجلاء أفراد "اليونيفيل" من مناطق القتال في لبنان، وبعدها بساعات أعلنت القوة الدولية تعرضها لما وصفته بالمزيد من الانتهاكات الإسرائيلية، ومنها اقتحام دبابتين عنوة بوابات إحدى قواعدها.