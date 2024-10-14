مستشفى شهداء الأقصى: قسم الاستقبال امتلأ بالجرحى جراء الأعداد الكبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، أن هناك أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي لخيام النازحين بالمستشفى، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، أن قسم الاستقبال في المستشفى امتلأ بالجرحى جراء الأعداد الكبيرة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا بخصوص الحادثة، قال فيه، إن طائرات سلاح الجو التابعة له أغارت وبدقة وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية على مخربين كانوا يعملون في مجمع قيادة وسيطرة تم إنشاؤها في منطقة عرفت سابقا كمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وأشار البيان إلى استخدام عناصر حماس مجمع المستشفى لتخطيط وتنفيذ عمليات ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل.

وشدد على أنه قبل الهجوم، اتخذت عدة خطوات لتقليل احتمالية إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، مراقبة جوية، ومعلومات استخباراتية إضافية.

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية، قد أفادت بمقتل 22 فلسطينيا وإصابة نحو 80 آخرين، ليلة الإثنين، في قصف مدفعي إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.