الصحة: 2306 شهداء و10698 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 51 شهيدا و174 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن 14 شهيدا و63 جريحا في جنوب لبنان، 10 شهداء و 50 جريحا في النبطية، 3 شهداء و11 جريحا في البقاع، 13 جريحا في بعلبك الهرمل، 22 شهيدا و 33 جريحا في جبل لبنان وشهيدان و 4 جرحى في الشمال، وهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 51 شهيدا وإصابة 174 بجروح.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2306، والجرحى إلى 10698.