الجميّل: القرارات الدولية تمثل السيادة المطلقة للبنان وأصبحنا بأمس الحاجة للعودة إلى الدولة

اشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، الى ان "تمثيل حزب الكتائب في لقاء معراب كان على أعلى مستوى ومن حق القوات كحزب يمتلك تمثيلاً واسعاً في لبنان أن يقوم بمبادرة"، لافتا الى اننا "نحن كأطراف بالمعارضة على تواصل دائم مع بعضنا البعض وأصدرنا بياناً مشتركاً يؤكد على المبادئ والثوابت التي نلتزم بها".

ورأى في حديث للجديد، آن "القرارات الدولية تمثل السيادة المطلقة للبنان وأصبحنا بأمس الحاجة للعودة إلى الدولة"، معتبرا ان "فتح جبهة إسناد وإشراك لبنان فيها كان قراراً خاطئاً وحان الوقت للاعتراف بذلك. كان الهدف تحرير القدس وأصبح اليوم العودة إلى الضاحية والجنوب ووقف إطلاق النار". واوضح اننا "لا نريد المراهنة على انكسار أحد ولا نرغب لأحد أن ينكسر والطريقة الوحيدة للوصول إلى قرار وقف إطلاق النار هو استلام الدولة زمام الامور".

في سياق اخر، وحول سبب غيابه عن لقاء معراب2، قال "انا في هذه الايام لم اعد اتحرك ابداً بالمواعيد المحددة مسبقاً".