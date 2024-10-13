حزب الله: استهدفنا تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة وفي خلة وردة بِصلية صاروخية

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (7:15) من مساء يوم الأحد 13-10-2024 تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية".

كما اعلن في بيان اخر٬ انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (7:25) من مساء يوم الأحد 13-10-2024 تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية".