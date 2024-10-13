الدفاع المدني اعلن عن المهمات المنفذة منذ صباح اليوم ولغاية الساعة

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات ان "مهمات العناصر جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الساعة 8 من صباح اليوم ولغاية الساعة:

ضاحية بيروت الجنوبية:

•⁠ ⁠استمرار عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني الشامل في محلة برج البراجنة للعثور على جثمان شهيد لا زال تحت الانقاض.

•⁠ ⁠الكشف على الحريق في منطقة حارة حريك شارع العريض وقد اتضح أن المبنى الملاصق له معرض للإنهيار ولا إمكانية لاخماده لأن الحريق تحت الردم.

بيروت :

•⁠ ⁠استمرار عمليات البحث والإنقاذ في موقع الغارة التي أدت إلى تدمير مبنيين سكنيين مساء الخميس في البسطة. ولا تزال عمليات البحث ورفع الانقاض مستمرة للعثور على فتاة لا تزال ضمن عداد المفقودين.

محافظة بعلبك:

اطفاء :

•⁠ ⁠شاحنة (عدد ١) في السفري

محافظة النبطية:

بحث وإنقاذ :

•⁠ ⁠رفع أنقاض في النبطية للبحث عن مفقودين

•⁠ ⁠رفع أنقاض في كفرتبنيت - النبطية للبحث عن ضحايا

•⁠ ⁠⁠الكشف على غارة في زفتا واتضح بأنه لا يوجد إصابات

محافظة لبنان الجنوبي :

بحث وإنقاذ :

•⁠ ⁠تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة طيردبا للعثور على مفقودين.

•⁠ ⁠انتشال جثماني شهيدين من بلدة القليلة.

•⁠ ⁠اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الشهابية توجهت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني لتنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثا عن المفقودين.

خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية".