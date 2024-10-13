حزب الله: استهدفنا تجمعين لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية (للمرة الثالثة) عند الساعة (9:30) من مساء يوم الأحد 13-10-2024 تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية".

واعلن في بيان اخر، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية (للمرة الرابعة) عند الساعة (9:50) من مساء يوم الأحد 13-10-2024 تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية".