حزب الله حذّر مجددا سكان المستوطنات الإسرائيلية في الشمال من التواجد قرب تجمعات عسكرية للجيش الإسرائيلي حتى إشعار آخر

أعاد "حزب الله" تحذير سكان المستوطنات الإسرائيلية في الشمال من التواجد قرب تجمعات عسكرية للجيش الإسرائيلي حتى إشعار آخر. وقال الحزب في التحذير: "يتخذ جيش العدو الإسرائيلي من منازل المستوطنين في بعض مستوطنات شمال فلسطين المحتلة مراكز تجمع لضباطه وجنوده وكذلك تتواجد قواعده العسكرية التي تدير العدوان على لبنان داخل أحياء إستيطانية في المدن المحتلة الكبرى كحيفا وطبريا وعكا وغيرها، هذه المنازل والقواعد العسكرية هي أهداف للقوة الصاروخية والجوية في المقاومة الإسلامية، وعليه نحذّر المستوطنين من التواجد قرب هذه التجمعات العسكرية حفاظًا على حياتهم وحتى إشعار آخر".

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