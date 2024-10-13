شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس "شباب قادرون": مصرون على مساعدة الشباب الطموح والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس رامى غالى نائب رئيس شباب قادرون، إننا جادين فى مساعدة الشباب الطموح ولم نعمل كيان كعمل عام فقط ولكننا مصرون على مساعدتهم.

وأضاف أن "شباب قادرون" موجودة فى أكثر من 20 محافظة ونريد مساعدة كل الشباب الطموح ونبدأ معهم من أول الفكرة ونتعاون معه لتكون الفكرة جيدة ومن ثم نبدأ فى المرحلة الثانية من خلال الدورات التدريبية سواء بمقابل أو دون مقابل ليكون رائدا للأعمال.

وشدد على أن "شباب قادرون" جادة فى كل خطوة تخطوها مع الشباب وتساعده فى التمويل بأكثر من وسيلة لعل منها توصيله بالمستثمرين من خلال مثل هذا المؤتمر ومصرون على أن يأتى المشروع بثماره.

وجاء ذلك على كلمته بمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي، والذى ينظمه اتحاد مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة أحد الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة، بالسلام الوطني وآيات من القرآن الكريم.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الابتكار والتنمية الإقتصادية في الدول العربية، من خلال توفير منصة للتفاعل بين الرواد والمستثمرين، وتبادل الخبرات والأفكار، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.



وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التقى اتحاد "شباب قادرون" وهو أحد الكيانات الشبابية التابعة للوزارة، وأحد أعضاء اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، تمهيدًا لاختيار المشروعات الناشئة لمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

واستعرض اللقاء مجموعة من مشروعات شباب قادرون في ريادة الأعمال، وكذلك والبرامج والأنشطة القادمة والتي سيتم تنفيذها في إطار مجال ريادة الأعمال واكتشاف المواهب والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأنشطة والبرامج التي من شأنها رفع وعي الشباب وزيادة التنمية الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية دور الكيانات الشبابية في بناء مجتمع حيوي وفاعل، والدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد في بناء شبكة قوية من الكيانات الشبابية العاملة في مختلف المجالات، وتوحيد جهودها لخدمة الشباب والمجتمع.



جانب من المؤتمر



اثتاء عرض احد المشروعات



بداية المؤتمر



جانب من الحضور