شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة نبيلة مكرم تزور مؤسسة راعي مصر لبحث سبل التعاون مع التحالف الوطني والان مع تفاصيل الخبر

زارت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى ووفد من المكتب الفني للتحالف الوطنى، مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف وذلك فى إطار حرص التحالف الوطنى على التواصل المباشر و الدائم مع مؤسساته.

وبحثت السفيرة نبيلة مكرم خلال زيارتها لمؤسسة راعي مصر تطوير التعاون بين المؤسسة والتحالف وإبراز الإيجابيات و التحديات و المعوقات وبحث سُبل حلها من قبل التحالف الوطني.

واطلعت السفيرة نبيلة مكرم على الأنشطة التي تقوم بها مؤسسة راعي مصر لدعم الفئات الأولى بالرعاية في المحافظات مشيدة بالتعاون الفعال بين التحالف الوطني وراعي مصر خلال في الفترة الماضية في تنفيذ الكثير من المبادرات التي تعكس التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود التنمية كما أشادت بخطط ورؤية راعي مصر المستقبلية .

وحيث تم الاعلان عن عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني والقيادة السياسية تؤمن بدور المجتمع المدني فضلا عن إصدار قانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حتى يعمل أعضاء التحالف بشكل مؤسسي .

من جانبه، أعرب المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر عن خالص شكره وتقديره لمعالى السفيرة نبيلة مكرم والوفد المرافق لها على هذه الزيارة، معربا عن فخره بعمل مؤسسة راعي مصر تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي يقدم دعما غير مسبوق لمؤسساته ويعمل على تذليل كافة العقبات .

وأشار الى أن هذه الزيارة تؤكد على عمق علاقة التحالف الوطني بمؤسساته الأعضاء موضحا أن التحالف جعل مؤسسات المجتمع الأهلي تعمل وفق رؤية استراتيجية وتخطيط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدا أننا سنواصل استكمال الجهود التنموية لتأمين مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.