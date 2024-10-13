"جهود الإنقاذ مستمرة".. النيابة الإدارية تُعاين حادث قطار المنيا وقرارات عاجلة لتحديد المسؤولين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أجرت النيابة الإدارية بالمنيا - القسم الثالث، معاينةً لموقع حادث القطار الذي وقع صباح اليوم بدائرة محافظة المنيا، وذلك تنفيذاً لتكليفات المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار صلاح خفاجي نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة، وعضوية المستشار محمد حميدة، والمستشار محمد سعيد، وأحمد مصطفى وكيل أول النيابة، لموقع الحادث.

تبين من المعاينة وسؤال شهود العيان والمختصين بموقع الحادث، أن الحادث وقع صباح اليوم بالقرب من مزلقان "ماقوسه" عقب اصطدام أحد الجرارات بقطار النوم رقم ١٠٨٧؛ مما تسبب في سقوط عربة توليد القوى وعربة الركاب التالية لها بالترعة الإبراهيمية المجاورة لمسار السكة الحديدية، وأسفر عن سقوط عدد من المصابين والوفيات، ومازالت جهود الإنقاذ مستمرة بموقع الحادث.

وقررت النيابة استدعاء مدير عام البنية الأساسية والتشغيل بسكك حديد المنيا لسماع شهادته حول الحادث، واستعجال التقرير الفني حول ظروف وملابسات الحادث وأسبابه؛ للوقوف على المسؤليات التأديبية المباشرة والإشرافية وتحديد المسؤلين عنها لمسائلتهم تأديبياً.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.