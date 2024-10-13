اخبار العالم

"الإسعاف": رفع أسعار الخدمات 300% وفقًا لهذه الضوابط

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:
أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف، أن زيادة أسعار الخدمات لا تشمل الحالات الطارئة والحوادث، وتبقى مجانية للجميع.

وأوضح "رشيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هذه الزيادة تخص الخدمات غير الطارئة فقط، مثل نقل المرضى بعد العمليات أو تأمين الفعاليات، وذلك لضمان وصول الخدمة للمستحقين الحقيقيين ومنع استغلالها.

وقال: "نسبة الحوادث والطوارىء تمثل 60% من الخدمات التي تقدمها الهيئة، أما الخدمات غير الطارئة مثل تأمين الحفلات أو نقل مريض بعد إجراء عملية جراحية، فقد تم رفع أسعارها إلى 300%".

وأكد أن الحالات الطارئة والحوادث ستظل تحظى بخدمات إسعاف مجانية كما ينص القانون.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا