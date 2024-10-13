"الإسعاف": رفع أسعار الخدمات 300% وفقًا لهذه الضوابط



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف، أن زيادة أسعار الخدمات لا تشمل الحالات الطارئة والحوادث، وتبقى مجانية للجميع.

وأوضح "رشيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هذه الزيادة تخص الخدمات غير الطارئة فقط، مثل نقل المرضى بعد العمليات أو تأمين الفعاليات، وذلك لضمان وصول الخدمة للمستحقين الحقيقيين ومنع استغلالها.

وقال: "نسبة الحوادث والطوارىء تمثل 60% من الخدمات التي تقدمها الهيئة، أما الخدمات غير الطارئة مثل تأمين الحفلات أو نقل مريض بعد إجراء عملية جراحية، فقد تم رفع أسعارها إلى 300%".

وأكد أن الحالات الطارئة والحوادث ستظل تحظى بخدمات إسعاف مجانية كما ينص القانون.