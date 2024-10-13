ما عدا واحد.. خروج مصابي حادث قطاري المنيا والتحفظ على جثتين بالمشرحة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

أعلن الدكتور محمد عبدالحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، خروج جميع المصابين في حادث تصادم قطاري المنيا، والذي وقع صباح اليوم الأحد أمام قرية ماقوسة التابعة لمركز المنيا. وأوضح أن المصابين الذين نُقلوا إلى مستشفى المنيا العام والجامعي غادروا المستشفيات، باستثناء مصاب وحيد سيُغادر قريبًا بعد إجراء عملية جراحية بسيطة.

وأشار عبدالحكيم إلى أن مستشفى المنيا العام تحتفظ حاليًا بجثماني الضحيتين اللتين تم انتشالهما من موقع الحادث. وأوضح أن أحد الضحايا هو محمد رمضان النادي، مجند من أبناء محافظة الفيوم، والثاني حامد مصطفى من أبناء شبين القناطر بمحافظة القليوبية. وأضاف أن الإجراءات القانونية والنيابية جارية لتسليم الجثتين إلى ذويهما لدفنهما في مسقط رأسيهما.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث صباح اليوم إثر اصطدام جرار بمؤخرة قطار النوم رقم 1087 القادم من أسوان إلى القاهرة، بين منطقتي أبو قرقاص والمنيا. تسبب الاصطدام في سقوط أول عربتين من القطار وعربة المحركات في ترعة الإبراهيمية، ما أسفر عن إصابة 22 شخصًا ووفاة شخصين.

إجراءات الطوارئ والتحقيق

في بيان رسمي، أوضحت هيئة السكك الحديدية أنها دفعت بمعدات وأوناش الطوارئ لفصل العربات المتضررة عن القطار. وأشارت إلى أن القطار استكمل رحلته باتجاه القاهرة بعد إنهاء إجراءات الطوارئ.

كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بتشكيل لجنة فنية من المختصين في هيئة السكك الحديدية للتحقيق في ملابسات الحادث. وكُلّف كل من نائب وزير النقل لشؤون السكك الحديدية والجر الكهربائي، ورئيس الهيئة، بالتوجه إلى موقع الحادث لمتابعة سير التحقيقات.

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