والدته استقبلت جثمانه بموقع الحادث.. تفاصيل جديدة حول الضحية الثانية في حادث قطار المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

خيم الحزن على قرية كفر طحا التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بعد وفاة حامد مصطفى، البالغ من العمر 23 عامًا، في حادث قطار المنيا الذي وقع صباح اليوم الأحد.

انتشلت فرق الإنقاذ جثمان حامد، الذي كان يعمل فنيًا في قطار النوم، من إحدى العربتين اللتين سقطتا في ترعة الإبراهيمية بالقرب من قرية ماقوسة بمحافظة المنيا. وكانت والدته قد وصلت إلى موقع الحادث بحثًا عنه بعد انقطاع الاتصال به عقب مكالمة هاتفية أجراها معها فجراً. أكدت العائلة وفاته بعد العثور على جثمانه داخل مقدمة القطار التي تم انتشالها من المياه.

وقال أحد أقارب الراحل إن حامد كان العائل الوحيد لأسرته ويتحمل نفقات والديه، مشيرًا إلى أن وفاته كانت صدمة كبيرة لهم. وأضاف أن الأسرة تقوم حاليًا بإتمام الإجراءات في مستشفى المنيا لاستخراج تصريح الدفن.

جهود الإنقاذ ورفع العربات

دفعت هيئة السكك الحديدية بأوناش ومعدات طوارئ لرفع العربتين الغارقتين وسط إجراءات تأمين مشددة لضمان سحبهما بأمان. وتواصل فرق الإنقاذ النهري تمشيط الترعة بحثًا عن مفقودين آخرين، بعد انتشال جثة أخرى في وقت سابق من اليوم.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث نتيجة اصطدام جرار بقطار النوم رقم 1087 المتجه من أسوان إلى القاهرة، بين منطقتي أبو قرقاص والمنيا، ما أدى إلى سقوط أول عربتين وعربة المحركات في ترعة الإبراهيمية.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان رسمي أنها قامت بإرسال أوناش طوارئ لفصل العربات المتضررة واستكمال القطار رحلته. ووجّه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب الحادث.

الإصابات والإجراءات الطبية

أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 22 آخرين، بحسب مديرية الصحة بالمنيا. وأعلنت وزارة الصحة عن خروج 19 مصابًا من المستشفى بعد تلقي العلاج، بينما ما زالت حالتان تحت الرعاية الطبية. ونُقلت جثامين الضحايا إلى مستشفى المنيا العام.

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