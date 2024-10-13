جامعة بدر تكشف حقيقة تعرض عدد من طلابها لحالات اختناق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

كشفت جامعة بدر عن حقيقة ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض بعض الطلاب لحالات اختناق داخل الجامعة اليوم الأحد.

وجاء في بيان مساء اليوم، أن أحد الطلاب أقدم على رش اسبراي على بعض الطلاب الجالسين في منطقة المطاعم وهو ما تسبب في إصابة بعضهم لأعراض مؤقتة مشابهة لضيق التنفس.

وأكد البيان أن الأعراض كانت مؤقتة، وتم التعامل الطبي الفوري مع جميع الحالات في عيادات الجامعة ومستشفى جامعة حلوان المجاورة، تحت إشراف الإدارة الطبية بالجامعة، وبمتابعة قيادات الجامعة.

واتخذت الجامعة التدابير اللازمة لضمان سلامة جميع طلابها، والتأكد من استقرار الحالات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطالب المتسبب في هذا الحادث.