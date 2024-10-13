وزير الخارجية يستقبل نظيره البوروندي

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية بوروندي ألبرت شينجيرو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.