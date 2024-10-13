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وزير الخارجية يستقبل نظيره البوروندي

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية بوروندي ألبرت شينجيرو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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