اتفاقية تعاون بين واس وقنا

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، خاصة تطوير التعاون الإعلامي المشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
من جهة أخرى، وبحضور وزير الإعلام ورئيس المؤسسة القطرية للإعلام، وقع رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف، الأستاذ علي بن عبدالله الزيد، ومدير عام وكالة الأنباء القطرية، الأستاذ أحمد بن سعيد الرميحي، الإطار التنفيذي لاتفاقية التعاون والتبادل الإخباري بين وكالتي أنباء «واس» و«قنا».
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